"Wir haben nun amerikanische und deutsche Waffen" – Wagner-Kämpfer berichten aus Artjomowsk

Am Dienstag war RT DE-Korrespondent Iwan Poljanskij vor Ort in Artjomowsk (Bachmut) und sprach mit den Kämpfern des privaten Militärdienstleisters Wagner. Einer der Kämpfer wies darauf hin, dass im Falle der Entdeckung von Zivilisten in den gegnerischen Befestigungen keine schwere Artillerie eingesetzt werde.

Weiter berichtet RT DE: "Wir erreichen sie nur durch Sturmangriffe, durch [gezieltes] Feuer. Wir drängen den Feind heraus, gehen hinein und holen die Zivilisten heraus", fügte er hinzu. Die Kämpfer berichteten auch, dass sie amerikanische und deutsche Maschinengewehre benutzten, die vom Feind zurückgelassen wurden." Quelle: RT DE