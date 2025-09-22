Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Italien: Explosion in Entsorgungsbetrieb – mehrere Tote gemeldet

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
ZDFheute berichtet im Ticker über Tote nach einer Explosion in einer Abfallfirma in Süditalien. Regionale Medien meldeten eine starke Rauchentwicklung und einen Großeinsatz der Rettungskräfte.

Ersten Angaben zufolge ereignete sich die Detonation auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs; zur Zahl der Opfer machten Behörden zunächst nur vage Angaben. Feuerwehr und Katastrophenschutz sperrten weiträumig ab, Anwohner wurden aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Zur Ursache liefen am Abend Ermittlungen von Arbeitsschutz und Polizei.

Ähnliche Unfälle in Italien haben in der Vergangenheit immer wieder Debatten über Sicherheitsstandards in industriellen Anlagen ausgelöst. Auch diesmal wird mit einer technischen Analyse der Anlage gerechnet, um mögliche Verstöße zu klären.

Quelle: ExtremNews


