Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen SPD begrüßt Londons Schritt als Signal für Zwei-Staaten-Perspektive

SPD begrüßt Londons Schritt als Signal für Zwei-Staaten-Perspektive

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
SPD Flaggen
SPD Flaggen

Bild: SPD Shop

FinanzNachrichten.de greift Reaktionen aus der SPD auf, wonach die britische Anerkennung Palästinas „konsequent“ sei. In Großbritannien, Kanada und Australien wurden koordinierte Schritte bekräftigt.

Die SPD interpretiert die Anerkennung als Versuch, die festgefahrene Diplomatie zu bewegen und Verantwortungen klarer zu adressieren. Erwartet werden parallel Auflagen an Regierungsführung, Gewaltverzicht und Reformen in palästinensischen Institutionen.

Deutschland prüft die Lage und verweist auf Abstimmung in EU und UN. Israel kritisiert die Entscheidungen, palästinensische Stellen sprechen von einem „überfälligen Schritt“.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte pult in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige