Rund 1.000 Zivilisten verstecken sich in Kellern von Ugledar, während in der Stadt heftige Kämpfe stattfinden. Dies berichtet Denis Puschilin, der amtierende Chef der Donezker Volksrepublik (DVR). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte im russischen Fernsehen: "In Ugledar selbst gibt es nach unseren Schätzungen etwa 1.000 Zivilisten, die sich in Kellern aufhalten. Und unsere Einheiten versuchen, sobald sich die Gelegenheit ergibt, sobald sie dieses oder jenes Haus befreit haben, die Zivilisten in Richtung Wolnowacha zu bringen, wo es zumindest relativ sicher ist, um die notwendige Hilfe zu leisten."

Ugledar ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, dessen Befreiung es ermöglichen wird, den Nachschub der ukrainischen Gruppierung in Richtung Marjinka zu stoppen. Insbesondere von dort aus wird der westliche Teil von Donezk beschossen."

Quelle: RT DE