Wladimir Selenskij hätte einen Konflikt mit Russland vermeiden können, wenn er vor der speziellen Militäroperation öffentlich erklärt hätte, dass die Ukraine nicht die Absicht habe, der NATO beizutreten, sagte US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. am Mittwoch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Twitter-Account schrieb Robert Kennedy Jr., der Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, Folgendes:

"Wie Benjamin Abelow in seinem brillanten Buch 'How the West Brought War to Ukraine' darlegt, hätte Selenskij mit ziemlicher Sicherheit einen Krieg mit Russland 2022 vermeiden können, indem er einfach fünf Worte gesagt hätte: 'I will not join NATO [deutsch: Ich werde der NATO nicht beitreten].'"

In 2019 actor and comedian Volodymyr Zelensky ran as the peace candidate winning the Ukrainian presidency with 70% of the vote. As Benjamin Abelow observes in his brilliant book, “How the West Brought War to Ukraine,” Zelensky almost certainly could have avoided the 2022 war with… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023

Doch, so der US-Politiker, "dem Druck der Neokonservativen in der Biden-Administration und aggressiver faschistischer Elemente in der ukrainischen Regierung erlegen, hat Selenskij seine Armee in die NATO-Armee integriert." Der US-Präsidentschaftskandidat fasste zusammen:

"Das waren Provokationen, die hochrangige US-Diplomaten [...] schon lange als 'rote Linien' für die russische Führung bezeichnet haben."

Quelle: RT DE