Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus seien die ukrainischen Truppen nicht mehr in der Lage, ihre Verbände nur mit Freiwilligen aufzufrischen. Stattdessen würden jetzt gezielt Reservisten in unterschiedlichen Graduierungen eingezogen. Dies deute darauf hin, dass sich das ukrainische Militär in einer misslichen Lage befinde.

Dem Brigadegeneral zufolge ermöglichten westliche Kampfpanzer und Schützenpanzer der Ukraine, örtlich begrenzt Überlegenheit zu schaffen. In der Breite sei ein Vorstoß wegen der Länge der Frontlinie von 1.200 Kilometern dagegen schwierig."

Quelle: RT DE