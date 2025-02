Scholz telefoniert mit Emir von Katar zu Lage im Nahen Osten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, telefoniert. Beide hätten sich dabei über die Lage im Nahen Osten ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Der Bundeskanzler dankte dem Emir demnach für seine entscheidende Rolle bei der Vermittlung des Abkommens zur Freilassung der Geiseln und eines Waffenstillstands im Gazastreifen. Unter den zuletzt freigelassenen Geiseln waren auch drei deutsche Staatsangehörige.



In Bezug auf die Lage in Syrien seien sie sich einig gewesen, dass es jetzt entscheidend darauf ankomme, einen inklusiven und transparenten Transitionsprozess in Gang zu setzen, fügte Hebestreit hinzu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur