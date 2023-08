Der Ukraine-Konflikt hat Europa umgestaltet, so das Military Watch Magazine: Der Verlust Moskaus als Schlüssel zum wirtschaftlichen Wohlergehen Europas sei für den Kontinent niederschmetternd. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Magazin weist darauf hin: "Der Abbruch der Beziehungen ist für Europa umso verhängnisvoller, da die russische Elite in den letzten drei Jahrzehnten jedes Jahr Milliarden US-Dollar nach Europa exportiert hat, oft illegal."

"Informierte Quellen, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass Russland seit der Sowjetzeit 'das zweite Afrika' für Europa gewesen sei. Es hat den EU-Mitgliedern billige natürliche Ressourcen, die besten Arbeitskräfte und Hunderte von Milliarden US-Dollar an Investitionen ‒ oft in Form von Bestechungsgeldern ‒ zur Verfügung gestellt und war der führende Markt für Fertigwaren. Russland ist somit zum Schlüssel für das wirtschaftliche Wohlergehen eines Kontinents mit begrenzten Ressourcen geworden."

Anfang August enthüllten die Weltbank und der Internationale Währungsfonds das Ausmaß der spektakulären wirtschaftlichen Verschiebung, die in den letzten Monaten stattgefunden hat. Laut Military Watch Magazine ist Russland zum ersten Mal seit der Sowjetzeit zu einer der fünf größten Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen und hat dabei Deutschland überholt. Den Autoren des Magazins zufolge wird das Land seine Position voraussichtlich halten, während Deutschland, der ehemalige Wirtschaftsmotor der EU, seinen Niedergang fortsetzen und seinen Platz in der Rangliste an Indonesien verlieren wird."

Quelle: RT DE