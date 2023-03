Scholz` Besuch in Washington gibt weiter Rätsel auf

Der Blitzbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei US-Präsident Joe Biden gibt weiter Rätsel auf. Nach dem nur einstündigen Gespräch im Weißen Haus gab es kein gemeinsames Statement. Auch die Themen des Treffens blieben Gegenstand von Spekulationen.

Lediglich in Sozialen Medien veröffentlichte die Bundesregierung eine kurze Erklärung von Scholz: "Danke für Deine Führungsstärke und Freundschaft, Joe! Ich bin gerne wieder hier in Washington. Unsere transatlantische Abstimmung ist unverzichtbar und stark wie nie. Wir sind unerschütterlich in unserer Unterstützung für die Ukraine. Wir wollen Freiheit und Frieden für die Ukraine."

Quelle: dts Nachrichtenagentur