Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In seinem Frontbericht vom Dienstag meldet das russische Verteidigungsministerium anhaltende Versuche der ukrainischen Streitkräfte, in den vergangenen 24 Stunden an den Frontabschnitten Krasny Liman, Donezk und südlich von Donezk vorwärtszukommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie Generalleutnant Igor Konaschenkow erklärt, habe der russische Truppenverband Zentrum bei Krasny Liman zwei gegnerische Attacken zurückgeschlagen. Außerdem seien an diesem Frontabschnitt zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen unschädlich gemacht worden. Insgesamt habe die ukrainische Armee in den vergangenen 24 Stunden dort mehr als 100 Soldaten, vier Panzerfahrzeuge, drei Pick-ups, zwei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 sowie zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika verloren. Der russische Truppenverband Süd habe zuletzt am Frontabschnitt Donezk sieben Attacken abgewehrt. Konaschenkow beziffert die Personalverluste der Ukraine auf bis zu 325 Armeeangehörige. In den vergangenen 24 Stunden seien ein ukrainischer Panzer, drei Schützenpanzer und fünf Militärwagen zerstört worden. Darüber hinaus habe die russische Armee an diesem Frontabschnitt ein ukrainisches Munitionslager beschossen. Am Wremewka-Bogen südlich von Donezk seien drei Offensiven des ukrainischen Militärs abgewehrt worden, teilt der russische Militärsprecher mit. Er meldet außerdem eine gescheiterte gewaltsame Aufklärung der ukrainischen Armee nahe der Stadt Orechow. Im Gebiet Saporoschje sei auch eine gegnerische Sabotage- und Aufklärungsgruppe ausgehoben worden. Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden bis zu 115 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Fünf ukrainische Panzerfahrzeuge, darunter ein Schützenpanzer vom Typ Bradley, drei Pick-ups und zwei Haubitzen vom Typ Msta-B und D-20 seien außer Gefecht gesetzt worden. Der russische Truppenverband West habe im Gebiet Charkow ein ukrainisches Munitionslager getroffen. In den vergangenen 24 Stunden habe das ukrainische Militär am Frontabschnitt Kupjansk mehr als 30 Armeeangehörige, zwei Panzerfahrzeuge, zwei Militärwagen, eine Haubitze vom Typ D-20 und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-36 verloren, berichtet Konaschenkow. Die jüngsten Personalverluste der Ukraine am Frontabschnitt Cherson bezifferte der russische Militärsprecher auf bis zu 30 Soldaten. Zerstört worden seien drei ukrainische Militärwagen und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija." Quelle: RT DE