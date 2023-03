Sacharowa: Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine beweisen, dass Westen keinen Frieden braucht

Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, insbesondere die Entscheidung Londons, Uranmunition an Kiew zu übergeben, seien ein Beweis für die aggressiven Absichten des Westens, der keinen Frieden in der Ukraine brauche. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert Sacharowa wörtlich: "All dies ist ein weiterer Beweis für die aggressiven Absichten des Westens, der weder in der Ukraine noch in der Region oder in der ganzen Welt Frieden braucht. Er ist von der manischen Idee besessen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen." "Sie sind bereit, das ganze Land, Nationen, Millionen von Menschenleben für dieses Ziel zu opfern. Sie sind bereit, alles zu tun, damit diese schmerzhafte Idee ihrer eigenen Exklusivität und Dominanz nun durch diese destruktive Logik und ihre Umsetzung eine praktische Bestätigung erfährt." Quelle: RT DE