Netanjahu: Israel will Gazastreifen nicht "besetzen"

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine Position bekräftigt, dass sein Land nach dem Ende des Krieges gegen die Hamas die "Gesamtsicherheitsverantwortung" für den Gazastreifen übernehmen will. "Wir wollen die militärische Gesamtverantwortung, um das Wiederaufflammen des Terrors zu verhindern", sagte er dem US-Fernsehsender CBS. Man versuche nicht, den Gazastreifen zu "besetzen", aber man wolle dafür sorgen, dass sich die Situation vor Ort ändere.

"Um das zu erreichen, müssen wir den Gazastreifen entmilitarisieren und deradikalisieren", so Netanjahu. Nötig sei ein "Kulturwandel". Man könne nicht zulassen, "dass eine zivile Verwaltung in den Gazastreifen eindringt, die Terroristen nicht bekämpft, die Terroristen finanziert, anstatt sie zu bekämpfen". Mit Blick auf Forderungen nach einer Zwei-Staaten-Lösung fügte der Regierungschef hinzu, dass die Palästinenser einen Führungswechsel bräuchten. "Ich sage, die Palästinenser sollen alle Befugnisse haben, um sich selbst zu regieren, aber keine Befugnisse, um Israel zu bedrohen", so Netanjahu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur