Steinmeier trifft in Israel Opposition

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am letzten Tag des deutsch-israelischen Doppelbesuches in Jerusalem mit dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz getroffen. Der gilt als einer der Gegenspieler von Premierminister Benjamin Netanjahu, mit dem Steinmeier am Vortag gesprochen hatte.

Später steht am Mittwoch auch noch der Chef der Arbeiterpartei, Jair Golan, auf der Liste der Gesprächspartner. Steinmeier will zum Abschluss der Reise noch zusammen mit Israels Staatspräsident Herzog noch den Kibbuz Beeri besuchen, der beim Hamas-Überfall fast vollständig zerstört worden. Über 130 Bewohner wurden dabei getötet und mehr als 50 Menschen verschleppt. Der Bundespräsident hatte bereits kurz nach dem Angriff Beeri besucht und finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau zugesagt.



Herzog hatte zu Beginn der Woche Deutschland besucht, am Dienstag flogen er und der deutsche Bundespräsident nach Israel. Anlass ist die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland vor 60 Jahren.

