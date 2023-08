Ukrainisches Außenministerium fordert die USA auf, ATACMS-Raketen zu liefern

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba fordert in einem Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken, ATACMS-Langstreckenraketen an Kiew zu liefern. In dem Bericht des ukrainischen Außenministeriums, der auf dem Telegram-Kanal der Behörde veröffentlicht wurde, heißt es: "Dmitri Kuleba führte Gespräche mit Antony Blinken, dankte den USA für die bereits geleistete Militärhilfe und forderte die Bereitstellung von ATACMS zur Stärkung der ukrainischen Langstreckenfähigkeiten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby, behauptet, die US-Regierung habe noch keine neuen Informationen über eine mögliche Entscheidung bezüglich künftiger Lieferungen von ATACMS-Langstreckenraketen an Kiew. Auch der Assistent des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, Jake Sullivan, teilte mit, Biden habe mit Wladimir Selenskij über die Lieferung von operativ-taktischen ATACMS-Raketen an die Ukraine gesprochen, aber es gebe noch keine Entscheidungen darüber." Quelle: RT DE