Litauen will Ukraine in NATO einladen

Das litauische Parlament hat den Beschluss gefasst, die Ukraine auf dem NATO-Gipfel in Vilnius (Juli 2023) in die Allianz einzuladen. Dies teilte der Pressedienst des litauischen Parlaments mit. In einer Erklärung heißt es: "Die Ukraine sollte auf dem NATO-Gipfel in Vilnius eingeladen werden, Mitglied der NATO zu werden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Alle 129 bei der Sitzung anwesenden litauischen Abgeordneten stimmten für die Resolution. Am Vortag hatte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis erklärt, niemand erwarte, dass die Ukraine bis zum Beginn des NATO-Gipfels im Juli in die NATO aufgenommen werde."