Mann stürmt Polizeiwache in Linz mit Machete - Terrorverdacht

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht mit einer Machete bewaffnet in ein Polizeirevier in Linz am Rhein gestürmt und wollte offenbar Polizisten töten. Einem wachhabenden Beamten sei es gelungen, die Eingangstür sowie eine Tür zum Innenhof der Dienststelle rechtzeitig zu verriegeln, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz am Freitagnachmittag mit. Beim Betreten der Wache habe der Mann wiederholt "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen.

Im Anschluss habe der 29-Jährige versucht, die verschlossenen Türen gewaltsam zu öffnen, was ihm nicht gelang. Hinzugezogene Spezialkräfte hätten den Angreifer nach ihrem Eintreffen unter Einsatz eines Tasers (Elektroschockpistole) überwältigen können, hieß es.



Aufgrund der vermuteten islamistischen Motivation des Täters hat die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen übernommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten sei zudem eine an die Wand gezeichnete Flagge des "Islamischen Staates" gefunden worden, so die Generalstaatsanwaltschaft.



Der Verdächtige wurde dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Quelle: dts Nachrichtenagentur