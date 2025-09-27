Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Estland für Beschlagnahmung russischer Gelder – Costa dagegen

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 11:54 durch Sanjo Babić
Nach dts-Angaben plädiert Estland für die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte, während Costa dagegen ist.

Im Kern geht es um Rechtssicherheit, Signalwirkung und die Finanzierung des Wiederaufbaus. Befürworter sprechen von Gerechtigkeit gegenüber dem Aggressor. Skeptiker warnen vor Präzedenzfällen und Gegenreaktionen.
Die EU sucht nach einem tragfähigen Kompromiss. Juristen fordern eindeutige Rechtsgrundlagen und internationale Abstimmung.

Quelle: ExtremNews

