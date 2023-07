Außenminister Vieira: Brasilien lehnt Waffenlieferungen an Kiew ab

Brasilien hält an seiner Position fest, keine Waffen an die Parteien im Ukraine-Konflikt zu liefern. Diese Einstellung des Landes bleibt unverändert. Brasiliens Außenminister Mauro Vieira gab das in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vieira habe sich außerdem gegen einseitige Restriktionen ausgesprochen und sich damit zu den westlichen Anti-Russland-Sanktionen geäußert, berichtet die Agentur weiter. Der Minister wird hierfür mit den Worten zitiert: "Wir sind traditionell gegen einseitige Strafmaßnahmen – wir erkennen nur solche an, die vom UN-Sicherheitsrat genehmigt wurden. Dies ist die historische Position der brasilianischen Außenpolitik, an der wir auch in diesem Fall festhalten." Quelle: RT DE