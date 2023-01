Es gebe eine Kategorie von Menschen, die auf ukrainische Streitkräfte warten würden, sagte Jewgeni Balizki, der kommissarische Verwaltungschef des Gebiets Saporoschje, dem TV-Sender Krim-24 am Montag. Sie würden dafür nicht bestraft, sondern es werde ihnen Zeit zum Nachdenken gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei würden die Personen, die an extremistischen Veranstaltungen teilnehmen, in sozialen Netzwerken Hass schüren oder die russischen Streitkräfte beleidigen, in die Ukraine ausgewiesen. Sollten sie trotz einer Warnung weitermachen, so Balizki, müssten sie vor der Ausweisung zwei Wochen lang Schützengräben ausheben.

Vom 23. bis 27. September 2022 hat die überwiegende Mehrheit der Bürger in den durch die verbündeten Kräfte befreiten südukrainischen Gebieten Cherson und Saporoschje sowie in den Republiken Donezk und Lugansk bei Referenden für den Beitritt zu Russland gestimmt."

