Ein ukrainischer Kriegsgefangener erzählte gegenüber REN TV Nowosti, wie Kommandanten ihre Untergeordneten täuschten und sie absichtlich unter Beschuss brachten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: ""Der Auftrag lautete, so der Kommandeur der Einheit, einen leeren Graben in der Nähe einer Straßenkreuzung einzunehmen und Wache zu halten. Sie sagten, dass der Graben leer sei, es sei niemand dort. Wir sollen dahinfahren, ihn besetzen, zwei Tage Wache halten und Bewegungen beobachten – ob es welche geben wird, oder nicht. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass wir eingekreist waren", sagte Vitaly.

Die Tatsache, dass sie überlebt haben, bezeichnete der Gefangene als ein Wunder."

Quelle: RT DE