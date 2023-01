US-Demokrat erklärt Biden wegen dessen Ukraine-Politik zum Kriegsverbrecher

Geoffrey Young, Mitglied der Demokratischen Partei, unterzieht US-Präsident Joe Biden heftiger Kritik: Mit dem Ukraine-Konflikt und der Einmischung in andere Länder sei Biden ein Kriegsverbrecher. Dasselbe gelte für alle US-Präsidenten seit 1945. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Geoffrey Young, ein Kandidat als Gouverneur im US-Bundesstaat Kentucky, hat US-Präsident Joe Biden der Kriegsverbrechen in der Ukraine beschuldigt und ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gefordert. Auf seinem Twitter-Account wirft Young dem amtierenden Präsidenten einen illegalen Stellvertreterkrieg in der Ukraine vor. Darüber hinaus sind dem Politiker zufolge alle US-Präsidenten seit dem Jahr 1945 wegen ihrer Handlungen im Jemen, im Irak, in Syrien sowie in anderen Ländern Kriegsverbrecher. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der Kongress und Biden selbst sollen durch die Zerstörung des Irak und die Destabilisierung des Nahen Ostens mehr als 1,5 Millionen Menschen getötet haben.

"Ich denke, Joe Biden (Kriegsverbrecher aus der Demokratischen Partei) sollte sofort wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, im Irak usw. aus dem Amt entfernt werden. Auch für die Fortsetzung eines illegalen Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine. Alle US-Präsidenten seit 1945 sind Kriegsverbrecher (einschließlich Trump)."

Zuvor war Young bei den Wahlen im Jahr 2018 Kandidat der Demokratischen Partei für Kentucky im US-Repräsentantenhaus gewesen. Bei den kommenden Wahlen im Mai 2023 will er als Gouverneur des Bundesstaates kandidieren. Young bezeichnet sich selbst als Friedensdemokrat. Während seiner Wahlkampagne versprach er, sich für einen vernünftigen Friedensplan mit Russland im Ukraine-Konflikt einzusetzen. Den US-Auslandsgeheimdienst CIA erklärte der Politiker zur schlimmsten Terrororganisation der Welt und forderte seine Abschaffung. Die Regierung in Kiew sei eine Nazi-Marionettenregierung.

Letztendlich vertritt Young auch die Ansicht, dass Biden Moskaus Friedensplan im Dezember 2021 hätte akzeptieren sollen. Jedenfalls hätten die USA und die NATO die Ukraine bereits verloren. Mit seiner Einmischung in den Ukraine-Konflikt und der provokativen Haltung gegenüber China bringe Biden die USA in Gefahr."

Quelle: RT DE