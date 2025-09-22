Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Sicherheitsaufgebot & Polit-Prominenz: Abschied für Kirk im State-Farm-Stadion

Sicherheitsaufgebot & Polit-Prominenz: Abschied für Kirk im State-Farm-Stadion

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 07:52 durch Sanjo Babić
Donald John Trump (2025)
Donald John Trump (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach der Ermordung des US-Aktivisten Charlie Kirk findet heute eine Stadion-Gedenkfeier in Arizona statt; Reuters und DIE ZEIT (AFP) berichten über den politischen Kontext und die Massenveranstaltung. Medien zeigen den Auftritt von Präsident Trump und Vizepräsident Vance, während weitere Redner erwartet werden.

Die Veranstaltung wird von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet und dient Unterstützern als politisches Signal – in den USA tobt parallel eine Debatte über die Grenzen staatlicher Eingriffe in die Redefreiheit nach dem Attentat. 

Die Regierung kündigte schärfere Maßnahmen gegen politische Gewalt an; Kritiker warnen vor einer Zensurspirale und verweisen auf Verfassungsrechte. Die Memorial-Reden rahmen Kirk als Symbolfigur konservativer Basisbewegungen – entsprechend polarisiert fällt die Rezeption aus. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte diplom in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige