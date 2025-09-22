Sicherheitsaufgebot & Polit-Prominenz: Abschied für Kirk im State-Farm-Stadion

Nach der Ermordung des US-Aktivisten Charlie Kirk findet heute eine Stadion-Gedenkfeier in Arizona statt; Reuters und DIE ZEIT (AFP) berichten über den politischen Kontext und die Massenveranstaltung. Medien zeigen den Auftritt von Präsident Trump und Vizepräsident Vance, während weitere Redner erwartet werden.

Die Veranstaltung wird von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet und dient Unterstützern als politisches Signal – in den USA tobt parallel eine Debatte über die Grenzen staatlicher Eingriffe in die Redefreiheit nach dem Attentat.

Die Regierung kündigte schärfere Maßnahmen gegen politische Gewalt an; Kritiker warnen vor einer Zensurspirale und verweisen auf Verfassungsrechte. Die Memorial-Reden rahmen Kirk als Symbolfigur konservativer Basisbewegungen – entsprechend polarisiert fällt die Rezeption aus.

