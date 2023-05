Schwedischer Söldner in Kiew tot aufgefunden

Der schwedische Söldner Daniel Nyström ist in Kiew tot aufgefunden worden. Dies berichtete die Zeitung Aftonbladet. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach diente der aus Kiruna stammende 36-Jährige seit April 2022 in der ukrainischen Fremdenlegion und nahm an der ukrainischen Besetzung von Cherson und an Kämpfen in der Donezker Volksrepublik teil. Er wurde von der Polizei in einer Kiewer Wohnung im Bett tot aufgefunden. Die genaue Todesursache sei unbekannt."

Quelle: RT DE