Russische Luftabwehr fängt zwei Raketen nahe der Krim-Brücke ab

Die russische Luftabwehr hat am Samstagnachmittag zwei ukrainische Raketen abgefangen. In den sozialen Medien tauchten Fotos und Videos auf, die dicke graue Rauchsäulen nahe der Krim-Brücke zeigten. Die Behörden dementieren Schäden an der Brücke und sprachen von Rauchgranaten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Chef der russischen Teilrepublik Krim Sergei Aksjonow hat auf Telegram über eine versuchte ukrainische Attacke auf die Krim-Brücke berichtet. Demnach habe die russische Luftabwehr in der Nähe der Straße von Kertsch "zwei feindliche Raketen" abgeschossen. Das wichtige Infrastrukturobjekt sei nicht zu Schaden gekommen. Der Politiker rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und nur glaubwürdigen Informationsquellen zu vertrauen. In den sozialen Medien tauchten inzwischen Fotos und Videos auf, die dicke graue Rauchsäulen nahe der Krim-Brücke zeigten. Aksjonows Berater Oleg Krjutschkow schrieb seinerseits auf Telegram, dass die russischen Sicherheitsdienste eine spezielle Nebelwand vor der Brücke aufgestellt hätten. Der Verkehr über die Brücke sollte bald wiederaufgenommen werden. Сообщают о взрыве в районе Крымского моста. Движение на нём перекрыто, над мостом замечен дым.«Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», - заявили в Минобороны РФ«Разрушений и пострадавших нет». pic.twitter.com/TQmBbj1yjM — ARSEN (@Ars7513) August 12, 2023 Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew Andrei Jermak teilte in seien sozialen Netzwerken das Lied der Beatles "Yellow Submarine", als erste Meldungen über den Angriff veröffentlicht wurden. 🎶The Beatles – Yellow Submarine🎶 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 12, 2023 Russlands Verteidigungsministerium bestätigte zwar auf Telegram die versuchte ukrainische Attacke auf die Krim-Brücke, schrieb aber von nur einer Rakete. Dabei habe es sich um eine umgebaute Lenkrakete vom Typ S-200 gehandelt. Der Angriff sei gegen 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) erfolgt. Die russische Luftabwehr habe das Projektil rechtzeitig angepeilt und in der Luft abgefangen. Die Militärbehörde meldete weder Opfer noch Zerstörungen." Quelle: RT DE