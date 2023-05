Zwei Jungen zu ihrer Mutter aus der Ukraine nach Russland zurückgebracht

Am Mittwoch hat sich Russlands Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa mit Kindern getroffen, die aus der Ukraine zurückgebracht worden waren. Laut ihres Pressedienstes handelt es sich um zwei Jungen – zwölf und sechs Jahre alt – die bei ihren Großeltern in Odessa lebten. Da sie sich ständig in Gefahr befanden, wollten sie zurück zu ihrer Mutter, einer russischen Staatsbürgerin aus der Teilrepublik Mari El. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Moskalkowa wandte sich mit einem entsprechenden Schreiben an ihren ukrainischen Amtskollegen Dmitri Lubinz. Die ukrainische Seite bestätigte, dass sie nichts gegen die Rückkehr der Kinder habe. "Ich bin sehr froh, dass ihr bei eurer Mutter seid", sagte Moskalkowa im Gespräch mit den Jungen. Außerdem betonte Moskalkowas Pressedienst, dass seit dem Beginn der militärischen Sonderoperation insgesamt 37 Kinder mit ihren Familien wiedervereinigt worden waren. Dies sei in Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine erfolgt." Quelle: RT DE