Die ukrainische Gegenoffensive könne trotz westlicher Waffenlieferungen an Kiew die russische Verteidigung nicht überwinden, und die Entsendung von F-16-Kampfjets werde die Situation nicht von heute auf morgen ändern. Darauf weist der Sender CNBC hin. "Die ukrainische Gegenoffensive, die im Juni begann, ist auf eine russische Mauer gestoßen. Bevor die Offensive begann, erhielt die Ukraine Waffen von westlichen Verbündeten – Panzer, Artillerie und andere Ausrüstung." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Bradley Bowman, einem Experten der Foundation for the Defence of Democracies, wollten die USA "bereits gestern Ergebnisse sehen, aber das funktioniert nicht, wenn man es mit einem Militär wie den Russen zu tun hat". CNBC stellt fest:

"Viele in Kiew fordern die Lieferung westlicher Kampfflugzeuge, wie der F-16. Aber die Entsendung von F-16 in die Ukraine wird die Situation nicht über Nacht ändern. Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis diese teuren Kampfjets ihren vollen Nutzen entfalten können."

Der pensionierte australische Armeegeneral Mick Ryan vom Zentrum für strategische und internationale Studien betonte gegenüber dem Sender, dass die F-16 keine Wunderwaffe sei. Erfolge seien nur zu erwarten, wenn man viele verschiedene Waffensysteme kombiniere.

Quelle: RT DE