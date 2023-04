Angehörige ukrainischer Militärs protestieren in Kriwoi Rog

Angehörige ukrainischer Militärs haben in Kriwoi Rog im Gebiet Dnjepropetrowsk eine Protestaktion abgehalten. Dies berichtet die ukrainische Medienplattform Westi auf ihrem Telegram-Kanal. In dem Medienbericht heißt es: "In Kriwoi Rog versammelten sich Angehörige von Militärangehörigen zu einer Protestkundgebung. Die Demonstranten beschwerten sich über die Tatsache, dass die verwundeten Kämpfer nicht aus ihren Stellungen geholt werden, über die schlechten Dienstbedingungen und die Haltung des Kommandos gegenüber den Soldaten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Medium veröffentlichte ein Video von der Kundgebung. Die Menschen skandieren in ihrer Kritik das Wort "Schande". Den Angaben der Teilnehmer der Kundgebung nach seien ihre Verwandten ohne angemessene materielle Unterstützung an die Frontlinie gezwungen worden. Die Demonstranten entrollten ein Transparent, das den Leiter der Militärverwaltung von Kriwoi Rog, Alexander Wilkul, kritisierte. Darauf stand: "Verkauft alles und jeden für Geld. Adresse: Wilkul und Co" Quelle: RT DE