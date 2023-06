Die russischen Streitkräfte haben in der Nähe des Wremewski-Vorsprungs (Grenzgebiet zwischen DVR und Saporoschje) einen Gegenangriff gestartet, wie der Leiter der Saporoschje-Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland zusammen", Wladimir Rogow, gegenüber dem Radiosender Komsomolskaja Prawda erklärte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Im Moment hat ein Gegenangriff vonseiten unserer Jungs begonnen – die 127. Division geht in die Schlacht und stößt vor. Sie arbeiten in Richtung Neskutschnoje, um den Feind von Makarowka aus zu vernichten. Und die reaktive und mittelschwere Artillerie schlägt deutlich auf die Stellungen des Feindes ein. Für die Nazis ist es dort jetzt die Hölle auf Erden, das ist keine Übertreibung."

Bereits am Montag hatte Rogow berichtet, dass die schweren Kämpfe in der Nähe des Wremewski-Vorsprungs weitergehen und die ukrainischen Truppen die Dörfer Neskutschnoje und Makarowka in der dortigen Grauzone im Tiefland unter ihre Kontrolle gebracht haben."

Quelle: RT DE