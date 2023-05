Pressesprecher des russischen Präsidenten: Hinter Angriff auf Kreml stehen die USA

Der Drohnenangriff auf den Kreml in Moskau ist von den USA organisiert worden, erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Kiews und Washingtons Versuche, die Verantwortung von sich zu weisen, seien "lächerlich", sagte Peskow. Er fügte hinzu: "Wir wissen gut, dass Entscheidungen über solche Aktionen und solche Terrorangriffe nicht in Kiew, sondern gerade in Washington gefällt werden. Kiew führt lediglich aus, was man ihm sagt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Peskow fügte hinzu, dass in vielen Fällen nicht nur die Ziele, sondern auch die konkreten Methoden von den USA vorgegeben würden.

Er schlussfolgerte: "Washington soll klar verstehen, dass wir es wissen." Quelle: RT DE