Medienbericht: Ukrainisches Militär will am Frontabschnitt Saporoschje Soldaten in Schulgebäuden stationieren

Kiew plane, Militärs in Schulen sowie Kindergärten in dem von ihm kontrollierten Teil des Gebiets Saporoschje unterzubringen und zugleich den Präsenzunterricht für Schüler wiederaufzunehmen. Dies berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Verweis auf eigene Quellen in den russischen Sicherheitsbehörden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Von April 2022 bis Ende Mai 2023 hätten Schüler in der Ukraine nur Online-Unterricht gehabt. Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ziele nun darauf ab, die in den Bildungseinrichtungen stationierten ukrainischen Armeeangehörigen zu versorgen und vor russischen Raketen- und Luftangriffen zu schützen. Soldaten würden in Turnhallen sowie Nebenräumen untergebracht. RIA Nowosti zitiert ihre Quelle wie folgt: "Es ist geplant, die Kasernenschulen bis Juli zu eröffnen. Einige der Schulen werden zur Unterbringung der ukrainischen Militärs genutzt, in den übrigen Schulen ist die Durchführung von Unterricht mit Schülern geplant." Die Bewohner seien sehr besorgt, weil sie vermuten würden, dass die ukrainischen Streitkräfte selbst eine der Schulen in die Luft sprengen könnten, wie es bereits in Artjomowsk geschehen sei. "

Quelle: RT DE