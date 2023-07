"Und jetzt schleppen wir den Schrott ab!" – erster vollständig intakter Bradley erbeutet

Das russische Militär hat einen weiteren Bradley-Schützenpanzer aus US-Fertigung erbeutet. Dies geht aus einer Video-Ansprache (hier und oben in deutscher Übersetzung) hervor, die in den Telegram-Kanälen zahlreicher Kriegsberichterstatter und Journalisten veröffentlicht wurde. Der Soldat, der die Ansprache als Selfie aufnimmt, proklamiert: "Schönen Gruß an Herrn Selenskij! Danke für dieses neue Fahrzeug!" Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein weiterer, zusammen mit Kameraden vor dem Beutefahrzeug posierend, fügt hinzu: "Und jetzt fahren wir einen MTLB-Schlepper her und schleppen diesen Mist ab!" Wo, wann und unter welchen Umständen das Material aufgenommen wurde, geht bislang aus keiner Quelle hervor. Lediglich der Eigenname der Einheit, die die Beute machte, wird aus dem Video deutlich: Trupp Kertsch. Bereits vor einem Monat veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium ein Video, in dem Soldaten der russischen Streitkräfte ukrainische gepanzerte Fahrzeuge aus NATO-Ländern inspizieren. Dies waren insbesondere ein deutscher Leopard-2A6-Panzer und eben auch ein US-amerikanischer M2-Bradley-Schützenpanzer, die beide bei den Kämpfen im Gebiet Saporoschje getroffen, daraufhin von den ukrainischen Besatzungen verlassen und schließlich vom russischen Militär erbeutet wurden. Doch auf dem neuen Video soll angeblich der erste vollständig intakte erbeutete Bradley-Schützenpanzer zu sehen sein. Margarita Simonjan, Chefredakteurin der Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja und des Auslandssenders RT, war das Video wiederum einen Repost auf Telegram wert. Sie forderte die Familienangehörigen "dieser Jungs" auf, ihr in den Kommentaren zu schreiben, falls sie irgendwelche ausstehenden Kredite oder vielleicht anderweitige Probleme in ihrer Familie hätten. "

Quelle: RT DE