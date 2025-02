Scholz bekräftigt EU-Perspektive der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt die Perspektive eines EU-Beitritts für die Ukraine. Diese habe sich nicht geändert, sagte er der ARD.

Klar sei auch, dass die Ukraine auf ihrem Weg hin zu einer souveränen demokratischen Nation nicht gehindert werden dürfe, sondern dass sie diesen Weg zu Ende gehen können müsse. Für ihn sei zudem klar, "dass die Ukraine nach dem Krieg eine starke Armee haben muss, für die wir in Europa, aber auch die transatlantischen Partner, mit Verantwortung haben".



Mit Blick auf die Einmischungen des Tech-Unternehmers in Trump-Beraters Elon Musk in den deutschen Wahlkampf sagte Scholz: "Was mich wirklich empört ist, dass es eine Parteinahme für extrem rechte Parteien in ganz Europa gibt. Das ist vorzuwerfen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur