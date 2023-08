Die Werchowna Rada hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Ergebnisse der im September 2023 anstehenden Wahlen in den neuen Gebieten Russlands nicht anzuerkennen, so der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak. Dafür hätten 287 Abgeordnete des ukrainischen Parlamentes gestimmt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein entsprechendes Dokument wurde vom ukrainischen Abgeordneten Alexei Gontscharenko veröffentlicht. Darin fordert die Rada die ausländischen Partner auf, die Unterstützung für die Ukraine "erheblich auszuweiten und zu beschleunigen", die Umsetzung der sogenannten Selenskij-Friedensformel zu erleichtern und sowohl die Legitimität der Wahlen in den vier neuen Gebieten der Russischen Föderation als auch die Legitimität der Organe, die den Wahlprozess organisieren, nicht anzuerkennen.

Darüber hinaus fordern die ukrainischen Abgeordneten die internationalen Organisationen, die Wahlen überwachen, dazu auf, die "Anträge der Russischen Föderation auf Teilnahme" an den Wahlen in diesen Gebieten zu ignorieren.

Die Wahlen in Russland, darunter auch in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Saporoschje und Cherson, werden an einem einzigen Wahltag am 10. September abgehalten. Wie die Zentrale Wahlkommission Russlands mitteilte, werden an diesem Tag Spitzenbeamte in 20 Föderationssubjekten sowie teilweise auch Abgeordnete der Staatsduma gewählt."

Quelle: RT DE