US-Präsident verschärft Ton – 100-Prozent-Zoll angekündigt

Laut Bericht der dts Nachrichtenagentur auf FinanzNachrichten.de hat US-Präsident Donald Trump neue Importzölle von 100 Prozent auf Waren aus China in Aussicht gestellt. Die Ankündigung ließ Börsen und Unternehmen aufhorchen, Details zur Umsetzung blieben zunächst offen. Analysten warnen vor Gegenmaßnahmen Pekings und höheren Preisen entlang globaler Lieferketten.

Betroffen wären nach jetzigem Stand breite Warengruppen; Ausnahmen, Übergangsfristen oder Prüfverfahren sind noch unklar. Üblicherweise folgt auf politische Ankündigungen ein formales Prüfweg über Handelsbehörden, Konsultationen und mögliche Anhörungen. Ökonomen verweisen auf Risiken für Inflation, Investitionen und die Planbarkeit in Industrie und Handel.

China dürfte mit Zöllen, Quoten oder Genehmigungsauflagen reagieren; auch Währungs- und Rohstoffeffekte sind möglich. Für europäische Firmen stellt sich die Frage, ob Umgehungsvorwürfe („Transshipment“) zunehmen und Compliance-Kosten steigen. Finanzmärkte preisen erhöhte Volatilität ein, bis konkrete Texte vorliegen.

Quelle: ExtremNews