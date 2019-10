Soziologe Sierakowski: PiS will mit allen Mitteln Wahlniederlage bei Parlamentswahlen in Polen verhindern

Der Soziologe Sławomir Sierakowski warnt vor Manipulationen durch die Nationalkonservativen rund um die Parlamentswahl in Polen am Sonntag.

"Es ist möglich, dass die PiS die Macht verliert. Aber dann werden die Nationalkonservativen versuchen, einige Abgeordnete zu sich zu holen und zu bestechen. Dabei sind sie sehr effizient. Sie wissen, wie so etwas geht", sagt Sierakowski im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland". Die aktuelle Regierungspartei PiS mit ihrem Vorsitzenden Jarosław Kaczyński habe schon oft polnisches Recht gebrochen. Sie wolle mit allen Mitteln eine Niederlage verhindern und wäre dafür auch bereit, "einen Machtwechsel zu manipulieren". Sollte die PiS bei der Wahl die Mehrheit verfehlen, würde sie versuchen, Abgeordnete anderer Parteien für sich zu gewinnen und zu bestechen. "Dabei sind sie sehr effizient. Sie wissen, wie so etwas geht", so Sierakowski.



Die Popularität Kaczyńskis und seiner Partei führt der Gründer von »Krytyka Polityczna«, eines Kulturzentrums und Verlages, auf die Sozialprogramme der Regierung zurück. Die Opposition sei zurzeit machtlos. "Sie kommt nicht gegen Kaczyńskis soziale Versprechen an und ist weniger glaubwürdig."

