Hofreiter begrüßt EU-Aufrüstungsplan

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat den 800-Milliarden-Euro-Plan von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für deutlich höhere Verteidigungsausgaben in Europa begrüßt.

"Der Vorstoß von Ursula von der Leyen ist richtig und längst überfällig", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Am dringendsten benötigt ist nach dem Ausfall der USA das darin enthaltene schnelle Sofortmaßnahmenpaket für die Ukraine."



"Langfristig braucht es das Geld für die Verteidigung der EU und die Modernisierung der Infrastruktur. Von der Leyen muss auf dem europäischen Gipfel darlegen, wie sie das Geld bereitstellen will, damit die Maßnahmen schnell wirken", forderte Hofreiter. "Deutschland sollte den Vorstoß ausdrücklich unterstützen. Dies wäre ein entscheidender erster Schritt, um unabhängiger von der Unterstützung der USA zu werden, die sich zunehmend an Russland anbiedern", sagte der Grünen-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur