Merz telefoniert mit Ägyptens Präsident

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah as-Sisi telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.

Der Bundeskanzler und der Präsident seien sich demnach einig gewesen, dass sie die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten weiter vertiefen wollen. Ein Schwerpunkt liege dabei auf den wirtschaftlichen Beziehungen.



Merz habe dem ägyptischen Präsidenten zudem für die vermittelnde Rolle gedankt, die Ägypten in der Region einnimmt, so Kornelius weiter. Sie hätten sich auch intensiv über die aktuelle Lage in Gaza sowie die Entwicklungen in Syrien ausgetauscht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur