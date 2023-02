US-Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy fordert Ende der Ukraine-Hilfe

Peking spielt mit den USA im anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wobei China angeblich versucht, die Feindseligkeiten so lange wie möglich zu verlängern. Diese Ansicht vertritt Vivek Ramaswamy, der vergangene Woche offiziell seine Kandidatur als Vertreter der Republikanischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen 2024 bekanntgegeben hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In mehreren Tweets verglich Ramaswamy den Ukraine-Konflikt mit dem Vietnamkrieg. Er forderte Washington auf, sich statt der Ukraine auf China zu fokussieren, und behauptete, dass die anhaltenden Feindseligkeiten von China genutzt würden, um Washingtons militärische Fähigkeiten vor einem drohenden Konflikt um Taiwan auszudünnen.



In einem Tweet schrieb er: "Das Wichtigste sollte das Wichtigste sein: Fokus auf China. China möchte, dass der Krieg in der Ukraine so lange wie möglich dauert, um die militärische Kapazität des Westens zu erschöpfen, bevor es in Taiwan einmarschiert. Es funktioniert: Wir denken, dass wir stärker aussehen, wenn wir der Ukraine helfen, aber wir werden tatsächlich schwächer gegenüber China."