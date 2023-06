Ukraine erhält drei Milliarden US-Dollar im Juni

Der Wert der internationalen Hilfe an die Ukraine hat im Juni drei Milliarden US-Dollar betragen. Das Finanzministerium des Landes meldete diesbezüglich auf seinem Telegramkanal: "Im Juni 2023 erhielt der Staatshaushalt der Ukraine drei Milliarden US-Dollar an auswärtiger Finanzierung. Etwa 40 Prozent der zugebilligten Mittel erhielt die Ukraine in Form von Zuschüssen ohne Rückzahlungsverpflichtung." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde fügte hinzu, dass von diesen Geldmitteln über 1,64 Milliarden US-Dollar aus der EU und 1,2 Milliarden US-Dollar aus den USA kamen. Die auswärtige Finanzierung für den Staatshaushalt habe im laufenden Jahr bisher insgesamt 22,7 Milliarden US-Dollar betragen." Quelle: RT DE