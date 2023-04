Medien: USA stoppen strategische Drohnenflüge über dem Schwarzen Meer

Weiter berichtet RT DE: "Laut den Aufzeichnungen im Archiv von Flightradar24 überflog eine US Global Hawk zuletzt am 21. März das Schwarze Meer in der Nähe der Krim. Seitdem sind die in Sizilien stationierten strategischen US-Drohnen nicht mehr in den Luftraum über dem Schwarzen Meer eingedrungen. Im gesamten vorangegangenen Zeitraum seit Beginn der russischen Sonderoperation hatten sie jedoch durchschnittlich acht bis zehn Aufklärungsflüge pro Monat absolviert.

Den Daten von Flightradar24 zufolge führten die USA vom 21. März bis zum 20. April nur drei Flüge vom Luftwaffenstützpunkt in Sizilien aus durch, die jedoch alle innerhalb der Grenzen des rumänischen Luftraums und in einer Entfernung von mehr als 400 Kilometern von der Krim stattfanden, das heißt außerhalb der Reichweite der Drohnen-Radarstation, die in der Lage ist, Radarbilder des Gebiets in einer maximalen Reichweite von 200 Kilometern zu empfangen."

Quelle: RT DE