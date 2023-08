"Kann eine Frau denn Sportlerin sein?" – Mann schlägt Joggerin wegen "zu kurzer Shorts"

Eine Joggerin hat einen Mann wegen Körperverletzung angezeigt. Er soll sich über ihre kurzen Shorts empört, sie an der Hand gepackt, beschimpft und ihr ins Gesicht geschlagen haben. Nun wird er wegen Extremismus angeklagt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Medienangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen in der Stadt Nachabino unweit von Moskau. Der Mann empörte sich über die kurzen Shorts der Joggerin, packte sie an der Hand und fragte "Warum siehst du so aus?". Die 21-Jährige wollte fliehen, doch er verfolgte sie und schlug ihr ins Gesicht. Anwohner versuchten, den Mann zu beruhigen, und erklärten, dass die Frau Sport treibe. Er wunderte sich nur: "Kann eine Frau denn Sportlerin sein?"

Der Ehemann der Betroffenen berichtete, dass sie an Ober- und Unterlippe verletzt worden sei. "Sie trug Shorts und ein T-Shirt. Nach etwa einer halben Stunde schickte sie mir ein Foto von sich weinend im Aufzug, ihre Lippe war aufgeplatzt", sagte er.





Der 20-jährige Täter wurde noch am selben Tag festgenommen. Ein Video zeigt ihn im Polizeirevier. Er habe die Frau "vor einer Sünde" retten wollen. Der aus Tadschikistan stammende Mann soll erst vor einem Jahr aus der Psychiatrie entlassen worden sein.

Einen Tag später wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Extremismus eingeleitet, teilte der Untersuchungsausschuss für die Region Moskau mit. Ihm drohen bis zu sechs Jahre Haft."

Quelle: RT DE