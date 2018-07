Entwicklungsminister: Auffanglager nur in Kooperation mit Afrika

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) lehnt es ab, Kürzungen von Entwicklungshilfen als Druckmittel einzusetzen, um afrikanische Staaten zur Zusammenarbeit in der Migrationspolitik zu bewegen. "Entwicklungsprogramme zu kürzen ist kontraproduktiv und vergrößert Fluchtursachen", sagte Müller der "Welt".

Auch hält er es für den falschen Ansatz, nordafrikanischen Staaten mehr Entwicklungshilfe zu versprechen, damit sie Auffanglager für Flüchtlinge einrichten, "Wenn wir jetzt über Auffanglager sprechen, dann können sie nur in Kooperation mit afrikanischen Staaten umgesetzt werden." Müller warnte, dass eine Kürzung von Entwicklungsgeldern nicht die Regierungen treffen würde, sondern Hunderttausende von Menschen, die durch Ausbildungsprogramme zum Beispiel in der Landwirtschaft überhaupt erst eine Zukunftsperspektive vor Ort in Afrika erhielten. Im Übrigen, so der Minister, seien von den in Deutschland angekommenen Flüchtlingen in den vergangenen Jahren nur 15 Prozent Afrikaner gewesen. Allein die Hälfte der Asylbewerber stamme aus Syrien, Irak, Afghanistan, Russland und der Türkei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur