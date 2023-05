Aktivisten aus Dagestan kaufen Drohnen für Soldaten an Kontaktlinie

Eine Bürgerinitiative aus einem Bezirk der russischen Teilrepublik Dagestan hat in einer Spendenaktion Geld gesammelt, mit dem Drohnen für die russischen Kämpfer an der Kontaktlinie in der Ukraine gekauft werden konnten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Verwaltung von Sergokala mitteilte, habe man innerhalb von drei Wochen 200.000 Rubel beziehungsweise knapp 2.300 Euro gesammelt und für dieses Geld vier Drohnen gekauft. Auf einer Abbildung, die die Bezirksverwaltung veröffentlichte, waren Quadrocopter vom Typ DJI Mini 2 SE zu sehen. In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Drohnen Aufklärungsaufgaben erfüllen sollen. Sie seien in der Lage, Strecken von bis zu zehn Kilometern zurückzulegen und dabei 5.000 Minuten Video aufzuzeichnen." Quelle: RT DE