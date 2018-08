Dutzende Tote bei Erdbeben in Indonesien

Bei dem neuerlichen Erdbeben in Indonesien sind am Sonntag dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen in der Nacht zu Montag (Ortszeit) von mindestens 91 Todesopfern. Die Zahl kann allerdings noch steigen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, darunter zwei Einkaufszentren in Denpasar und Kuta.

Das Beben ereignete sich um 19:46 Uhr Ortszeit (13:46 Uhr deutscher Zeit) und hatte eine Stärke von etwa 7,0. Das Epizentrum lag auf Lombok, einer Nachbarinsel von Bali.

Die meisten Menschen starben durch herunterfallende Trümmerteile, teilte der indonesische Katastrophenschutz am Montag mit. Mehr als 200 Personen wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, darunter zwei Einkaufszentren in Denpasar und Kuta, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden an Gebäuden. Quelle: dts Nachrichtenagentur