Kiews Stadtrat will Pachtvertrag mit russischer Botschaft auflösen

Am Donnerstag werde der Kiewer Stadtrat den Pachtvertrag für das Grundstück aufkündigen, auf dem sich das Gebäude der russischen Botschaft befindet, verkündete Witali Klitschko, der Bürgermeister der Stadt. Er erklärte: "Ich denke, dass die Entscheidung hier einstimmig sein wird. Wir werden den Pachtvertrag kündigen und uns an die Regierung wenden, um die Rückgabe des Grundstücks an den ukrainischen Staat zu erreichen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Partei des ukrainischen Machthabers Wladimir Selenskij schlug vor, den Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem sich das Botschaftsgebäude befindet, zu kündigen und das Gebäude der diplomatischen Vertretung zu verstaatlichen. Im vergangenen Februar erklärte das russische Außenministerium, dass die russische Führung zum Schutz von Leben und Sicherheit beschlossen habe, das Personal der russischen diplomatischen Vertretungen in der Ukraine zu evakuieren." Quelle: RT DE