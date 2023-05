US-Generalstabschef Milley: Konflikt in der Ukraine wird nicht im Jahr 2023 enden

Ein Ende des Konflikts in der Ukraine im Jahr 2023 sei unwahrscheinlich, Kiew werde seine politischen Ziele in dieser Zeit nicht verwirklichen können. Dies sagte General Mark Milley, Vorsitzender des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift Foreign Affairs. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Ich denke, dass es für beide Seiten sehr, sehr schwierig sein wird, ihre politischen Ziele zu erreichen – und Krieg bedeutet, politische Ziele mit militärischen Mitteln zu erreichen. Und offen gesagt, glaube ich nicht, dass es in diesem Jahr eine Chance dazu gibt." Quelle: RT DE