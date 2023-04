Kommandant der Gruppe Wagner: Ukrainisches Militär sprengt Hochhäuser bei Rückzug in Artjomowsk

Beim Rückzug aus dem Zentrum von Artjomowsk in die westlichen Teile der Stadt haben die ukrainischen Streitkräfte mehrere Hochhäuser und feste Bauten gesprengt und einige in Brand gesetzt, um den Vormarsch der Kämpfer der Gruppe Wagner in der Stadt zu verlangsamen. Dies berichtete einer der Kommandanten der Wagner-Sturmtruppen gegenüber RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass seine Einheit mit der Erstürmung eines ehemaligen Fabrikgebäudes mit massiven Wänden beauftragt worden war. Das ukrainische Militär sprengte das Gebäude beim nächtlichen Rückzug ebenfalls in die Luft." Quelle: RT DE