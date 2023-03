Politico: Luftballons sind nicht das Schlimmste – die US-Luftwaffe trifft regelmäßig auf UFOs

Ein ehemaliger Kampfpilot der US Air Force versteht die heftigen Reaktionen auf die chinesischen Ballons nicht. Er ist der Meinung: Die US-amerikanische Öffentlichkeit müsse unbedingt wissen, was hinter den massenhaften Begegnungen des US-Militärs mit UFOs stecken könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ryan Graves, ein ehemaliger Kampfpilot und Marineingenieur, der jetzt den UAP-Integrationsausschuss des Amerikanischen Instituts für Luft- und Raumfahrt leitet, schreibt in einer Politico-Kolumne, dass er im Jahr 2009 der US-Armee beitrat – und weniger Jahre später UFOs begegnete.



Im Jahr 2014 machten die Piloten nach der Aufrüstung ihres Radarsystems die verblüffende Entdeckung, dass sich genügend unbekannte Objekte im Luftraum befanden. Zunächst dachten sie, es handele sich um Softwarefehler, so Graves:An einem klaren, sonnigen Tag im April des Jahres 2014 starteten zwei F/A-18 zu einem Luftkampftraining vor der Küste von Virginia. Die Jets, die zu meinem Navy-Jagdgeschwader gehören, stiegen auf eine Höhe von 12.000 und steuerten auf das Warngebiet W-72 zu, einen exklusiven Luftraumblock zehn Meilen östlich von Virginia Beach. Der gesamte Verkehr in das Übungsgebiet wird über einen einzigen GPS-Punkt in einer bestimmten Höhe abgewickelt – fast wie eine Tür zu einem riesigen Raum, in dem Militärjets operieren können, ohne mit anderen Flugzeugen zusammenzustoßen. Genau in dem Moment, als die beiden Jets die Schwelle überflogen, sah einer der Piloten einen dunkelgrauen Würfel in einer klaren Kugel – bewegungslos gegen den Wind, direkt auf den Einflugspunkt gerichtet. Die Jets, die nur 100 Feet voneinander entfernt waren, zischten auf beiden Seiten an dem Objekt vorbei. Die Piloten waren dem Objekt, das sie nicht identifizieren konnten, so gefährlich nahe gekommen, dass sie die Trainingsmission sofort abbrachen und zur Basis zurückkehrten.

'Ich hätte fast eines dieser verdammten Dinger getroffen', sagte der Flugleiter, noch immer erschüttert von dem Vorfall, kurz darauf im Bereitschaftsraum der Piloten. Wir wussten alle genau, was er meinte. 'Diese verdammten Dinger' hatten uns in den vergangenen acht Monaten geplagt.

Ich bin im Jahr 2009 in die US-Marine eingetreten und habe eine jahrelange, strenge Ausbildung zum Piloten durchlaufen. Wir werden vor allem dazu ausgebildet, Flugzeuge mit unseren Sensoren und unseren eigenen Augen zu identifizieren. Es ist unsere Aufgabe zu wissen, was sich in unserem Einsatzgebiet befindet. Deshalb machte unser Geschwader in dem Jahr 2014, nachdem unser Radarsystem aufgerüstet worden war, eine verblüffende Entdeckung: In unserem Luftraum befanden sich unbekannte Objekte."

Man begann, die Radarspuren mit mehreren Überwachungssystemen zu korrelieren, einschließlich Infrarotsensoren, die Wärmesignaturen aufspürten, erzählt Graves. Und führt fort: "Dann kamen die haarsträubenden Beinahezusammenstöße, die uns zu Ausweichmanövern zwangen."

Es war klar: Es handelte sich nicht um einfache Ballons, sondern um UFOs. Sie beschleunigten mit Schallgeschwindigkeit und konnten ihre Position trotz eines starken Orkans scheinbar unbeweglich halten. "Sie besaßen keine sichtbaren Auftriebsmittel, Steuerflächen oder Antriebe – also nichts, was einem normalen Flugzeug mit Flügeln, Klappen oder Triebwerken ähnelte", erklärt der ehemalige Kampfpilot. "Und sie überdauerten unsere Kampfjets und waren den ganzen Tag über im Einsatz. Ich bin ein ausgebildeter Ingenieur, aber die von ihnen demonstrierte Technologie überstieg mein Verständnis."

Wie Graves berichtet, meldeten auch andere Flugzeugbesatzungen, die an der Ostküste flogen, über ähnliche Erfahrungen. Die US-Piloten berichteten die Vorfälle an ihre Vorgesetzten, aber das Pentagon habe darauf nicht reagiert. Fast ein Jahrzehnt später wissen die Angehörigen der Streitkräfte immer noch nicht, was es war, meint Graves.Nach seiner Entlassung aus der Armee sprach er öffentlich vor dem US-Kongress über das, was er gesehen hatte. Doch seine Worte erregten nicht so viel Aufsehen wie kürzlich der chinesische Spionageballon, stellt er enttäuscht fest.



Der Experte verweist darauf, dass es Objekte gibt, die über US-Militärbasen fliegen und fortschrittliche Technologie demonstrieren. In den letzten 17 Monaten seien mindestens 247 solcher Objekte gesichtet worden.



"Die amerikanische Öffentlichkeit muss Transparenz fordern. Wir müssen verstehen, was sich in unserem Himmel befindet – und basta", so Graves abschließend."

Quelle: RT DE