Russische Luftabwehrkräfte haben im Laufe des Tages zwei unbemannte Flugzeuge im Gebiet Belgorod abgeschossen. Infolgedessen wurden die Fassaden und Fenster von drei Privathäusern und zwei Autos in der Ortschaft Nikolskoje beschädigt. Es gab keine Verletzten, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, auf seinem Telegram-Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Belgorod: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Schulen und Kindergarten eingeführt

Vor Beginn des Schuljahres werden in Bildungseinrichtungen, die in der Nähe der Frontlinie im russischen Grenzgebiet Belgorod liegen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, wie der Schutz von Fenstern mit Sandsäcken und Panzerfolien an den Fenstern, sagte Jewgeni Babkin, stellvertretender Direktor einer Schule in Belgorod gegenüber RIA Nowosti.

Außerdem muss jede Schule, jeder Kindergarten mit Schutzräumen ausgestattet werden. Lehrkräfte werden in Erster Hilfe und allgemeiner Terrorismusbekämpfung geschult. RIA Nowosti veröffentlichte ein entsprechendes Video."

Quelle: RT DE