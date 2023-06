Kiew: Russisches Militär beginnt "aktive Offensive"

Russische Streitkräfte sollen an mehreren Fronten ukrainische Truppen angegriffen haben. Hiermit wolle Moskau offensichtlich die Initiative ergreifen, behauptete die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar am Montag. Zu den Gegenangriffen sei es gekommen, da die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive in den vergangenen Wochen keine größeren Veränderungen an der Front bewirkt habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Moskau habe zusätzliche Truppen mobilisiert und führe eine "aktive Offensive" in den Gebieten Krasny Liman und Kupjansk durch, sagte Maljar in einem Beitrag auf Telegram. Sie fügte hinzu, die russischen Truppen versuchten, dem ukrainischen Militär "die Initiative zu entreißen". Kiews Streitkräfte seien in diesen Gebieten intensivem Beschuss ausgesetzt. Wie die stellvertretende Ministerin berichtete, habe das russische Kommando erhebliche Streitkräfte in der Region konzentriert, darunter Elite-Luftlandeeinheiten. Den ukrainischen Truppen sei es bislang gelungen, Vormarschversuche zu vereiteln. Laut Maljar versuchten russische Truppen weiterhin, die Verwaltungsgrenzen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu erreichen. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zu diesen Aussagen nicht." Quelle: RT DE